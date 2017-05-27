Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan’a özgü lezzetlerden olan hurmanın fiyatında geçen yıla oranla değişiklik olmadı.

Lüleburgaz’da işletme sahibi olan Cengiz Bal, vatandaşın hurmaya olan ilgisinden memnun olduğunu söyledi.



“Günde ortalama 35 kilo hurma satıyoruz”

Hurmaya talep arttığını kaydeden Bal, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurmaya talep arttı. Hurma hem sağlık açısından da çok faydası olan bir besin. Vücudu temizler, kalbe iyi gelir. Diyabet ve yüksek tansiyona iyi gelir, birçok faydası var. Geçen yılki fiyatlardan satıyoruz. Hurmalarımızın hepsi birinci sınıftır. Günde ortalama 35 kilo hurma satıyoruz. Her bütçeye uygun hurma mevcut. Tunus hurmasının kilogramı 10 TL, İran hurması 14 TL, Medine hurması 33 TL, Acve Hurması 160 TL. Ayrıca 300 gramlık Tunus hurması 5 TL. Hurmaya olduğu gibi kuru kayısı ve kuru incire de talep arttı. Kuru kayısının kilogram fiyatı 18 TL, kuru incir 23 TL”şeklinde bilgi verdi