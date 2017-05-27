Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1997 yılında endeks 97 bin 600 puan iken iki sıfır atılan Borsa İstanbul'da, tarih yine tekerrür ediyor. Son 6 ayda yüzde 31.4 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olan ve endeksin 97 bini geçerek 100 bin sınırına dayandığı Borsa İstanbul'da, endeksten iki sıfır atılması için çalışmalar başladı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, endeksin 100 bini geçmesinin ardından iki sıfır atılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Endeksten iki sıfır atılması uygulaması, borsada piyasa değerlerini ya da endeksteki hisselerin ağırlığını değiştirmeden, algı açısından olumlu etki yapıyor.

21 YILDA İKİNCİ KEZ

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla 1986 yılında faaliyete başlayan ve 1997'de Tuncay Artun döneminde yılbaşındaki endeks değişikliğiyle hesaplanan değerinden iki sıfır atılan endekste, Karadağ yönetimi böyle bir karar alırsa, bu 21 yıllık borsa tarihinde ikinci olacak. Piyasanın bulunduğu seviye ile ilgili olarak da çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Karadağ, endeksin yükselişine devam edeceğini ileri sürdü. Endeksin Gezi Parkı olayları öncesinde 90 binli seviyelerin üzerinde bulunduğunu hatırlatan Karadağ, "Aradan 4 yıldan fazla süre geçti. Bu dönemdeki tüketici fiyat endeksi artışını bile dikkate alsak en az yüzde 40-50 artış olması gerekir. Endeksin 140-150 bin seviyelerine kadar yükselmesini bekliyorum" dedi.

KOÇ-SABANCI SATIŞI

Borsa İstanbul'a yabancı ilgisinin devam ettiğinin altını çizen Himmet Karadağ, Koç ve Sabancı Holding hisselerindeki satışları da bu bağlamda değerlendirmek gerektiğini söyledi. Himmet Karadağ, Koç ve Sabancı Holding hisselerinde görülen satışın aynı anda gerçekleşmesinin tesadüf olduğunu sözlerine ekledi.