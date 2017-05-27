Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde Rezan İnceoğlu Acil Sağlık İstasyonu ile Ahmet Burhanettin İnceoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ekonomide son dönemde olumlu göstergeler alınmaya başlandığına işaret eden Zeybekci, Türkiye'nin "yayından çıkmış ok gibi" koyduğu hedefleri yakalamak üzere ilerleyeceğini söyledi.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"2017 yılı inşallah bizim için gerek büyümede gerekse ihracatta istediğimiz sonuçları almaya başladığımız bir dönem olacak. Kısa vadede piyasadaki cari faizlerle ilgili de rahatlamaları görmeye başlayacağız. Özel sektör yatırımlarında çok güçlü bir şekilde yeniden canlanmanın başladığını göreceğiz. Kamu yatırımlarında da zaten çok önemli projeleri görüyoruz.Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm bakanlıkların 2023 hedeflerine doğru yeni planlarını da bitireceğiz. İnşallah yeni bir aşk, heyecan ve coşkuyla Türkiye, yayından çıkmış ok gibi yeni hedeflerine doğru yol kat edecektir."

Spekülasyona karşı önlem

Ramazanda gıda fiyatlarıyla ilgili bir soru üzerine ise Bakan Zeybekci, gıda fiyatlarında oynaklık sorununun önüne geçmek için bir dizi tedbir üzerinde çalışıldığını bildirdi.Spekülatörlerin gıda fiyatları üzerinde oynamalarını engelleyecek en hızlı önlemin ürün arzını daha liberal hale getirmek olduğuna işaret eden Zeybekci, "Yani buradan kastım şu, gümrük duvarlarıyla ilgili hızlı hareketlenmenin, hızlı faaliyete geçebilmenin önünü açacağız. Bu da şu, ne zaman fiyat bir noktaya geldi, orada derhal gümrük fiyatları öyle bir noktada olacak ki bu piyasa yurt dışına da açılabilecek ve dolayısıyla spekülasyondan medet umanlara, spekülasyonla yüksek kar elde etmek isteyenlere meydan vermeyecek." diye konuştu.