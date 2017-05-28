Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - Müslüman ülkelerde ‘helal’ belgeli gıda, tekstil ve kozmetik ürünlerin önemi gitgide artarken, Türkiye önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan ‘Helal Akreditasyon Kurumu’ ile Türkiye’nin 2,3 trilyon dolarlık dünya helal pazarında söz sahibi olması hedefleniyor. Kısa adı ‘HAK’ olan ‘Helal Akreditasyon Kurumu’ için yasa taslağı hazırlandı. HAK, kâr amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olarak faaliyet gösterecek. Helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirler bu kurum tarafından belirlenecek. Helal akreditasyon için müracaatlar da kuruma yapılacak.

Taslağa göre kurumun yönetim kurulunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, TİM, TOBB ve TÜRSAB’dan birer temsilci bulunacak. Üyelerin görev süresi üçer yıl olacak. Görev süresi biten üyeler tekrar atanabilecek.

Kurum bünyesinde danışma kurulu da oluşturulacak. Bu kurul 25 üyeden oluşacak. Yılda en az bir kere toplanacak kurulun çeşitli konularda inceleme yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak gibi görevleri bulunuyor. Ayrıca kurumun tanıtımı ve sorunlarına yönelik de kurul tavsiyelerde bulunabilecek.

Kurumun bir diğer birimi ise genel sekreterlik olacak. Genel Sekreter idari ve sekreterya işlerini yürütmek üzere Ekonomi Bakanı tarafından atanacak. Genel Sekreterin İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinden en az birini bilen, YDS’den en az ‘C’ seviyesinde belgeye sahip olması gerekecek. Genel sekreter helal akreditasyona ilişkin usul ve esasları belirleyerek yönetim kurulunun onayına sunacak. Ayrıca birimler arası ve helal akreditasyonu konusunda koordinasyonu sağlayacak.

Helal kavramı özellikle gıda ürünleriyle ilişkilendirilirken, tekstil, kozmetik, lojistik ve diğer birçok sektörle de bağı bulunuyor. Dünya genelinde yaklaşık 1,8 milyar Müslüman yaşarken helal belgelendirmeye tabi sektörlerin küresel potansiyel ticaret hacminin 2,3 trilyon doları bulduğu belirtiliyor. Helal kavramının üretimden tüketime her aşamada ‘hijyenik, sağlıklı ve kaliteli’ olma özelliklerini kapsamasının bu alanda farkındalığı devam ettireceğine dikkat çekiliyor” ifadelerini kullanmıştı.