Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Genel kurul sonrası gazetemize açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, alkışlarla kapanan çok olumlu bir genel kurul yaşadıklarını ve 3 milyar liralık temettü kararının hissedarlarla olan ilişkilerin ve ekonominin normalleşme sürecinin göstergesi olduğunu belirtti. Genel kurulun aldığı kararla iki senelik kârın yüzde 54’ünün dağıtılmış olacağını söyleyen Terzioğlu, “Bir şirketin büyümesi, daha kârlı olması ve ettiği kârı hissedarlarıyla paylaşması kadar sağlıklı bir şey yok, bu yolda ilerliyoruz. 1,791 milyar TL öneride bulunmuştuk, bu alt bant öneriydi, yatırımcılarımız üst bant olan 3 milyar TL öneride bulundular, bu ödemeleri yapabilecek güçteyiz” dedi.

Terzioğlu ayrıca 4.5G yatırımlarının devam edeceğini ve şirket cirosunun yaklaşık yüzde 20’sini yatırımlara ayırdıklarını kaydederken, şu değerlendirmede bulundu: Büyümemiz global çapta devam edecek, Ukrayna, Belarus ve Kıbrıs başta olmak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ukrayna’da 3G yatırımlarımızı hızlandırıyoruz, yakın zamanda burada 4G gündeme gelecek, Belarus’ta 4G yatırımları yapıyoruz. Yine Kıbrıs’ta da 4G gündeme gelecek. Bu yıl ciromuzun yüzde 20’sini yatırımlara ayırmış olacağız. Bunlar bizim için çok önemli projeler.