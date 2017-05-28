Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalıp sistemleri 6 gün süren işi 2 güne indirirken, firmalarda yüzde 33 tasarruf sağlıyor. İskele ve kalıp sistemlerinin Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da büyük ilgi gördüğünü belirten URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, ürünleri özellikle Avrupa, Amerika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmek istediklerini söyledi. Urfalılar “Fuar bizim açımızdan çok verimli geçti. AR-GE çalışmalarımızın meyvesini aldık. Döşeme kalıbını daha pratik bir şekilde kurmak için iki yıl süren AR-GE sonucu olarak PROPEX adlı yeni sistemimizi tasarladık. Ayrıca hızlı ve kolay kurulabilen, işçilikte yüzde 30’a varan azalma sağlayabilen bir panel sistemi geliştirdik. Pratik kurulumu ve erken sökümü ile zaman tasarrufu sağlıyor. Eski kalıbı sökebilmeniz için daha fazla işçilik gerekirken, bu sistemle hızlı bir şekilde sökebiliyorsunuz. Bir ikincisi de ürünü kurarken eski kalıp sistemleriyle daha fazla eleman gerekiyordu, yeni panel sisteminde 2 kişi ile pratik bir şekilde kurulabiliyor” diye konuştu.