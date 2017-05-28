Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, istihdamın artmasına yönelik çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kuruluş işlemleri tamamlanan Hatay Hassa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile, tüzel kişilik kazanan OSB sayısının 300’e ulaştığını açıkladı. OSB’lerle, az gelişmiş bölgelerde sanayiyi yaygınlaştırmayı ve istihdam oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Özlü; böylece sanayileşmenin dengeli dağılımıyla, düzenli kentleşmenin de sağlanacağına işaret etti. Faruk Özlü “OSB’ler, yatırımların iş birliğiyle yapılmasına, enerji, çevre ve ulaşım gibi asgari altyapı şartlarının tek bir elden yönetilmesine, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve kalite standardının yükselmesine zemin hazırlıyor. Planlı kalkınmanın önemli unsuru oldular. Bulundukları illerin sanayisinin gelişmesine büyük katkı sağlıyorlar” diye konuştu.



İlk 10 arasında

Hatay Hassa OSB hakkında bilgiler veren Bakan Özlü, şunları anlattı: Burası 13 bin 770 metrekarelik alanıyla Hatay’ın en büyüğü oldu. Türkiye’nin de en büyük ilk 10 Organize Sanayi Bölgesi arasına girdi. Bölge, Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Hassa Belediye Başkanlığı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından oluşuyor. Hatay Hassa OSB’de kurulacak sanayi tesisleriyle yaklaşık 30 bin kişiye istihdam imkânı sağlanacak. Zaman içinde kent ve bölge için çok önemli bir yatırım haline gelecek. Türkiye’de bugüne kadar kurulan 300 OSB’de, 50 bini aşkın parselde üretime geçildi. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi, buralarda istihdam edildi. OSB’lerdeki boş parselleri de en kısa sürede üretime katmayı amaçlıyoruz. Böylece oluşturulan istihdamın 2 milyon 200 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz.