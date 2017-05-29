Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, gelecek ay yapılacak olan İngiltere seçimlerine ilişkin artan endişelerin yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımını dengelemesi ile birlikte, Mayıs ayı zirveleri yakınında yatay seyretti.Altının onsu geçen hafta değer kazanarak yükselişini üçüncü haftaya taşıdıktan sonra ons başına 1,266.57 dolar civarında yatay seyretti. Metal Cuma günü 1,269.66 dolar ile 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta yüzde 0.1 yükseldikten sonra yatay seyretti.İngiltere'de 8 Haziran'daki seçimlere az bir süre kala, rakip iki parti arasındaki fark azalıyor. Son anketlere göre, İktidardaki Muhafazakar Parti, İşçi Partisi'nin sadece 5 puan önünde.

Australia & New Zealand Banking Group, 29 Mayıs tarihli bilgilendirme notunda, "Seçin anketlerinin Başbakan Theresa May'in gelecek ayki seçimler öncesi rakibi karşısında zemin kaybettiğini göstermesi ile birlikte, artan siyasi belirsizlik güvenli liman alımlarını getiriyor" dedi.San Framcisco Fed Başkanı John Williams, bu sabah yaptığı açıklamada, bu yıl kademeli üç faiz artırımının makul olduğunu söyledi.Spot gümüş yüzde 0.1 yükselişle ons başına 17.3646 dolara çıkarken, platin yüzde 0.1 yükselişle ons başına 961.60 dolar ve palladyum yüzde 0.2 yükselerek ons başına 793.49 dolara tırmandı.