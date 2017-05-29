Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakoca’nın balıkçı tezgahlarında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte balık fiyatları da düştü. Balık fiyatları yaklaşık yüzde 20 ve 30 arasında düşerken, tezgahlarda farklı balık çeşitleri de görülmeye başlandı.Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş yaptığı açıklamada, ”Ramazan ayı sebebiyle balık fiyatlarında yüzde 20-30 arasında düşüş oldu” dedi. Tezgahlarda balıkların yeterli derecede olduğunu ve fiyatların uygun olduğunu söyleyen Karakaş, "Tezgahlarda balık fiyatlarında Ramazan ayı boyunca düşüşler yaşanacaktır.



Mesela barbun, çinekop gibi balıklarda ilk günden 5 lira gibi düşüşler oldu.Bu düşüşler devam edecek. Yaklaşık 1 ay boyunca vatandaşlarımız uygun fiyatlarla balık yiyebilecek. 1 Haziran itibariyle Kalkan avı yasağının ortadan kalkmasıyla birlikte vatandaşlarımız uygun fiyata kalkanda yiyebilecek. Şimdiden herkesin bol bol balık yemesini tavsiye ediyorum” dedi.Akçakoca’nın balıkçı tezgahlarında barbunun kilosu 30, istavrit ve mezgitin kilosu 20, çipura ve levrekin tanesiyse 10 liradan satılıyor.