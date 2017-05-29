Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Mevcut gümrük kapılarına ilave olarak, yeni gümrük kapılarında da tırların, birtakım mal sevkiyatında bulunan araçlarımızın ÖTV'siz akaryakıt temin etmesi sağlanacak. İkinci olarak da miktarda artış yapılacaktır, belli miktar üzerinde duruluyor. Bu çalışmalar ekonomik yükleri hesaplandıktan sonra önümüzdeki günlerde Türkiye kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamalarında bulundu.