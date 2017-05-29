Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuhoğlu İnşaat’ın İller Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiği Yenitepe İzmir projesinde 3 parselde 20 blokta 1533 konut 25 ticari alan yer alacak. Maksimum 13 katlı bloklardan oluşan proje, İzmir Adnan Menderes Havaalanı, İzmir Fuar Merkezi ve Çeşme bağlantı yoluna yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

63-161 m2 aralığında 1+1, 2+1, 3+1 daireler yer aldığı ve 77.500 m2 satılabilir alandan oluşan pro-jede farklı ölçülerde havuzlar, spor sahaları, çocuk oyun alanları ve SPA merkezi de yer alıyor. Tümü balkonlu dairelerden oluşan 20 blok 24 ay içerisinde tamamlanacak. Satışa başlanan Yenitepe İzmir’in yeşil çevre, akıllı yatırım, merkezi konum ve çizgi üstü modern mimari özellikleri projenin büyük ilgi görmesini sağlıyor.

Nuhoğlu İnşaat Hakkında:

1986 yılında inşaat sektöründe hizmet vermeye başlayan Nuhoğlu İnşaat, dinamik yapısı ile büyük projelere imza atıp sektörün önemli firmalarından biri haline gelmiştir. Hayata geçirdiği projelerde 'Hizmette Kalite' anlayışını hedef alarak, gelişen teknolojiye paralel çözümler üreten Nuhoğlu İnşaat; konut, özellikli yapılar, sağlık projeleri, kamu projeleri, altyapı projeleri, kent parkları ve çevre düzen-leme projeleri yanı sıra yurtdışı projelerine de imza atmıştır. Nuhoğlu İnşaat’ın bugüne kadar hayata geçirdiği önemli projeler arasında; Kazakistan Muratbayeva Lüks Konutları, Kazakistan Prime Plaza Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Lojmanları, Protokol Yolu Konut Projesi, Yenikent Toplu Konut gibi konut projeleri, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Libya Metret Hastanesi, Bağdat Al - Maami Hastanesi gibi kamu projeleri, Yeni-kapı meydan Projesi, Edirnekapı – Metris Arası Yol ve Altyapı Tesisleri İnşaatı, Tuzla-Kadıköy sahil yolu aydınlatma ve altyapı projeleri ayrıca Çengelköy Vapur İskelesi, Kadıköy Vapur İskelesi ve Karaköy Denizcilik İşletmeleri Binası restorasyonu işleri yer almaktadır. Nuhoğlu İnşaat’ın ayrıca, Küçükkuyu Port Lüks konut, Florya Akvaryum Kompleksi (Dünyanın en büyük tematik akvaryumu) Aq-ua Florya Alışveriş Eğlence ve Merkezi, Sinan Erdem Spor Salonu (Avrupanın 3 büyük, Türkiyenin ise ilk büyük spor salonu), Bursa Hayvanat Bahçesi ve İstanbul Cebeci Spor Kompleksi, Bayrampaşa Şehir Parkı Bağcılar Kültür Merkezi gibi özellikli çalışmalarda da imzası bulunmaktadır.

www.nuhogluinsaat.com.tr