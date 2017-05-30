Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplamda 1.453 kamyonun katıldığı kortej, İstanbul’un yeni havalimanındaki 1 no.lu pistte gerçekleşti. Devasa bir alanı kaplayan ve toplamda 3 bine yakın kişinin görev aldığı kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise tam 7 saat sürdü. 3 bin 22 adet son teknoloji aracın yer aldığı makine ekipman parkına sahip İstanbul 3. havalimanında geçit töreni için 2.200 kamyon, makine parkında hazır bekletildi. Etkinlik kapsamında 1.453 kamyon hiç durmadan 3,2 kilometre yol katetti. Sabit hızla seyreden 1.453 kamyon bu şekilde ‘En Uzun Kamyon Geçidi’ kategorisinde Guinness rekoru denemesi yaptı. İGA çalışanları, böylece 2004 yılında aynı kategoride Hollanda’daki bir proje, 416 kamyonla kırılan rekoru, 3 katından daha fazla bir sayı ile deneyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na Türkiye’nin adını yazdırmak için başvuruyu yapmış oldu.



Guinnes Rekor Danışmanı Prof. Orhan Kural, İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu ve yetkililerin hazır olduğu etkinlik, bütün kamyonların bitiş çizgisine varışıyla sona erdi.