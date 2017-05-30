Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - Yumurta üreticileri, kaçak üretimden şikâyetçi. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı Hasan Konya ‘organik yumurta’ adı altında kaçak üretim yapan bazı insanların sektörü zor duruma soktuğunu belirterek “Bu modelle tavukçuluk yapanların hepsi mevzuata, yasal düzenlemelere uygun bir şekilde üretim yapmıyor. Kaçak üretim yapıyorlar. Dolayısıyla bizim pazarımızdan da pay almaya başladılar. Üretimleri korunaklı, hastalıklardan ari bir üretim değil. Ülkemizin herhangi bir yerinde yaşanacak kuş gribi vakası ihracatımızda sıkıntıya yol açar. Bu hayvanlardaki kuş gribi karşı ülkelerdeki alıcılarımızı tedirgin eder” dedi.



ONLAR KAÇAK BİZ KAYITLI

Salma tavukçuluk, köy tavukçuluğu gibi isimlerle üretim yapanların rahatlıkla 1 lira fiyatla yumurta sattığını, kendilerinin ise 22-23 kuruş maliyeti olan yumurtayı 16-17 kuruşa zor sattıklarını belirten Hasan Konya “Devletimizden yardım istiyoruz. Kontrol mekanizması çalıştırıldı. İnsanlar petrol istasyonunda ‘organik’ diye yumurta satıyorsa, buna ‘dur’ denilmeli. O yumurta kaç günlük, belli değil, tavuğun ne yediği belli değil. Açıkta dolaşıyor ama kuş gribi vakasında kaybeden hepimiz oluruz” dedi. Konya, salma tavukçuluğun 40 milyona yükseldiğini, kafes sisteminde ise 100-105 milyon tavuk bulunduğunu ifade etti.