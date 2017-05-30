Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır hem çalışan hem de işverenin gündeminde olan kıdem tazminatında reform içeren çalışma dün Bakanlar Kurulunda görüşüldü. Çalışma hakkında, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Hükûmet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin bir çalışma olmadığını söyledi. Politika hedefleri olarak, işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorununun mümkün olduğu kadar olmayacağı ve sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bir reformun Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldığını söyleyen Kurtulmuş “Reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu. Şu anda olgunlaşma aşamasındadır. Önümüzdeki günlerde gerekli adımlar atılacaktır” dedi.

Emeklilik yaşıyla ilgili şu anda devam eden düzenlemenin uygulanacağını, yaşın yukarı çekilmesine dair çalışma olmadığını söyleyen Kurtulmuş “Sayın Müezzinoğlu’nun söylediği şu: OECD ülkelerinde emeklilik yaşı 72 olanlar var. Bizde 52. Türkiye’de bu yaşın belli süre içerisinde ileriye gitmesi kaçınılmazdır. Bakanlığın hedefi, 2036 yılına gelindiğinde Türkiye’de emeklilik yaşını kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çekilmesini sağlayacak bir hedef. Buna göre çalışma yapılıyor. Şu anda güçlü bir şekilde yaşın ileri çekilmesiyle ilgili çalışma söz konusu değil” diye konuştu.