Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmetin piyasaları rahatlatmak için uygulamaya aldığı tedbirler arasına yenileri ekleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunuyla, iyi niyetli mükelleflerin zor günde borçlarını ödemelerine yardımcı olacak yeni bir sistemi devreye soktuklarını açıkladı. Ağbal “Bu düzenleme, vergi sistemimize yepyeni bir müessese kazandırmış oldu. Zor durumda olan mükellefler, 5 yıla kadar taksit imkanıyla, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak, daha düşük faiz oranları ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar” dedi. Bakan Ağbal, sistemi 1 Ocak 2018’den sonraki dönemlere ilişkin oluşabilecek ödenmemiş borçlar için devreye aldıklarının altını çizdi.



31 MAYIS UYARISI!

Devam eden yeniden yapılandırmalara da değinen Ağbal “Vatandaşlar, devletin sunduğu bütün kolaylıklara rağmen borcunu ödememişse, 1 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma öncesi tutarlara geri dönülecek. Yıllık yüzde 16,8 oranındaki gecikme zammı ve varsa vergi cezası, tekrar gelmiş olacak. Özellikle çok sayıda trafik para cezası bulunuyor. Son gün 31 Mayıs, bu süre uzatılmayacak. Yığılma ve yoğunluk olmasın diye vergi daireleri de gece 24’e kadar, son vatandaşın ödemesi alınana kadar açık kalacak. Kamu bankalarımız da saat 21’e kadar açık. İlk yapılandırılan alacaklar 31 Mayıs tarihine kadar ödenmezse, bunlar yeni yapılandırma kanunu kapsamına da girmeyecek” diye konuştu.



1,2 milyon kişi hakkını kaybetti

Maliye Bakanı Ağbal “1,2 milyon mükellef bir şekilde ya peşin ödemesini ya da ilk taksitini ödemeyi aksattı. Onun için kanundan yararlanma haklarını kaybetti. Bu çerçevede 27 milyar liralık alacak, yapılandırma kapsamı dışında kaldı. Ancak biz, 27 Ocak 2017’de yayımlanan kanunla bir hak daha verdik. İlk taksiti ödememiş olsanız bile, çarşamba günü akşama kadar bu borçlarınızı ödeyerek tekrar yeniden yapılandırmaya dönebilirsiniz” dedi.



21 milyar liralık tahsilat yaptık

Yeniden yapılandırmaya mükelleflerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal “Bugüne kadar vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lirayı yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı. Bugün itibarıyla vergi dairelerimiz tarafından 16 milyar lira, Gümrük ve diğer idarelerimiz tarafından 1,5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3,4 milyar lira olmak üzere, yaklaşık 21 milyar lira tahsilat yaptık” dedi.