Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre kadınlar, BES yaptırmanın önemini “emeklilikte iyi maaş almak” olarak açıklarken; erkekler, “geleceklerini şimdiden garanti altına almak amacıyla” BES’i tercih ettiklerini söylüyor. Hem kadınlar (yüzde 58,4), hem de erkekler (yüzde 52,9), BES’i tasarrufa uygun bir birikim şekli olarak görüyor. “BES olmasaydı hangi tasarruf araçlarını seçerdiniz?” sorusuna, sırasıyla vadeli hesap (yüzde 47,5), gayrimenkul (yüzde 32,2) ve yastık altı (yüzde 20) cevapları verildi. Gençlerin tasarruf yapma durumlarının da irdelendiği araştırmaya göre; erkeklerin yüzde 66,6’sı tasarruf yapıyor. Bu oran kadınlarda yüzde 53,7’ye düşüyor.