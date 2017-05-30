Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hisarcıklıoğlu “Sigorta Haftası” sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, hayatın her alanındaki riskleri yönetebilmek için sağlıklı bir sigorta sistemine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Küresel ısınma, risklerdeki artış, yaşlanan nüfus, bölge ülkelerdeki istikrarsızlık ve hızla gelişen teknolojinin sigorta ürünlerine olan ihtiyacı daha da artırdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu “İşletmelerde, faaliyet alanlarına göre özel tasarlanmış sigorta türlerine yönelme ihtiyacı ortaya çıktı. Bugün tüm işletmelerin geleneksel iş yeri ve ürün sigortalarıyla birlikte, alacak, ihracat ve çeşitli sorumluluk sigortalarına da ihtiyaçları var. Ülkemiz sigortacılık sektörü üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilecek güç, tecrübe ve liyakate sahiptir. Bizlerin de risklerimizi sigortaya devredip, daha fazla çalışıp, işlerimizi ve ekonomimizi büyütmeye odaklanmamız gerekmektedir” dedi.