Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar ve market tezgahlarında 2 liradan satılan marul, çiftçinin elinde kaldı. İstanbul Bayrampaşa Meyve Sebze Hali’nde tanesi 2 - 2.5 lira arasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde 75 kuruş ile 1.75 lira arasından satılan marul üreticisini üzdü. Bursa’da binlerce dönümlük alana marul ekimi yapıldı. 60 günde yetişen marul çiftçiye adeta can simidi oluyordu. Marul alıcı bulamayınca tarlada kaldı.

7 YIL ÖNCE 67 KURUŞTAN SATILIYORDU

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı köyü çiftçilerinden İlyas Gümüş, sebze ve meyvede tüm zahmeti çiftçinin çekmesine rağmen parayı alıcıların kazandığını söyledi. Gümüş, şunları kaydetti: "Halde bile büyüklüğüne göre 2 - 2.5 liradan satılan marulun adedi pazar ve marketlerde 2-3 lira arasından satılıyor. ama aracılar tarlaya gelip marulun adedini 30 kuruştan almaya kalkıyor. Zaten marulun yetişme maliyeti adet başına 30 kuruşu geçiyor. Böyle giderse marulun hasadını yapmayacağız. Sadece bizim köyde yüzlerce dönüm marulun tarlada kalma riski var. 2010 yılında tarladan adedini 67 kuruştan sattığımız marula şimdi 30 kuruş teklif ediliyor. Aradan geçen yıllara rağmen maliyetlerimiz arttı, ancak sattığımız ürünün fiyatı geriledi. Tam anlamıyla çiftçinin yüzünü güldürecek olan marul şimdilerde üzülmemize sebep oluyor."

"VERİLEN FİYATLAR MASRAFINI DAHİ KURTARMIYOR"

Marulların çok iyi yetişmesine rağmen para etmediğini belirten İlyas Gümüş, "Marulun tanesinin pazar ve markette 2,5 ile 3 TL arasında değişen fiyata satılırken tarlada 30 kuruşa alıcı bulmuyor. Arazimizi değerlendirmek ve alternatif ürün arayışı içerisinde marul ektik. Fiyat verenler oldu, ancak verilen fiyatlar masrafını dahi kurtarmıyor. Çok düşük fiyatlara vereceğime hiç olmazsa gübre olur diye tarlayı sürmeye karar vereceğiz. Tarla ve bahçelerde bolluk yaşanıyor. Aracılar biraz vicdanlı davransa halkımız daha uygun fiyatlarla meyve sebze yiyebilir." dedi.