Ünlü jean markası Mavi, halka açılacağını açıklamıştı.
Bünyesinde Mavi markasını bulunduran Mavi Giyim Sanayi'nin halka arzı için talep toplama 8-9 Haziran'da gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü aralığı 328-394 milyon dolar olacak. 14 Haziran'da tamamlanması beklenen halka arzda hisse için fiyat aralığı 43-51 TL olarak belirlendi.
Mavi Jeans üst yönetimi bugün yurtdışı RoadShow'a başlayacak.
Mavi Jeans halka arz büyüklüğü belli oldu
30.05.2017 - 13:34 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2017 yılının borsadaki ilk halka arz edilecek şirketi olan Mavi Jeans ile ilgili halka arz ayrıntıları açıklandı.
Ünlü jean markası Mavi, halka açılacağını açıklamıştı.
Etiketler : mavi jeans,halka arz,
477789 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/477789.aspx
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