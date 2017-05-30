Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü jean markası Mavi, halka açılacağını açıklamıştı.



Bünyesinde Mavi markasını bulunduran Mavi Giyim Sanayi'nin halka arzı için talep toplama 8-9 Haziran'da gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü aralığı 328-394 milyon dolar olacak. 14 Haziran'da tamamlanması beklenen halka arzda hisse için fiyat aralığı 43-51 TL olarak belirlendi.



Mavi Jeans üst yönetimi bugün yurtdışı RoadShow'a başlayacak.