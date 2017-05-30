Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayı satışları ile yerel zincir marketlerdeki gıda fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yapan Altunbilek, bir önceki aya kıyasla sebze-meyvede turfanda döneminden bolluk dönemine geçildiğini belirtti.



Ramazan ayı süresince sepetlerin daha ucuza dolacağını dile getiren Altunbilek, şunları kaydetti:



"Bu ramazan da spekülatif gıda artışı söylemlerine geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Türkiye genelinde 3 bin 500'e yakın yerel zincir marketlerde Ramazan ayı boyunca gıda ürünlerinin fiyatlarında artış yaşanmayacak."



Altunbilek, gıda ürünlerindeki mevcut fiyatları bir önceki aya göre değerlendirdi. Ramazan ayının bereketiyle geldiğini ifade eden Altunbilek, sebze ve meyve grubunda geçen haftalara kıyasla fiyatların düşmeye başladığını bildirdi. Altunbilek, şu açıklamalarda bulundu:



"Mevsimsel etkilerin ötesinde bir önceki aya kıyasla vatandaşlarımız sebze-meyve reyonunda ramazan ayı süresince sepetlerini yüzde 10 daha ucuza doldurabilecek. Son dönemin en çok konuşulanları arasında yer alan domatesin fiyatı 3 liranın altına düştü. Mevsimlik ürünlerde fiyatlar standarda oturdu.



Ramazan ayı süresince patlıcan, salatalık, biber ve fasulyede fiyatların düşmesini bekliyoruz. Bugün kilosu 1,5 TL olan İran karpuzu, önümüzdeki günlerde yerini Adana mahsulüne bırakacak, fiyatı 1 TL'nin altına düşecek."