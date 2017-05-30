Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Pakistan Ekonomik İşler Dairesi (EAD) Sekreteri Tarık Mahmud'un katılımıyla başkent İslamabad'da 10 milyon dolarlık yardım anlaşması imzalandı. Buna göre, Türkiye, FATA bölgesindeki terör operasyonları dolayısıyla yerlerinden edilmiş kişiler için 5 milyon dolar, 2014'teki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için de 5 milyon dolar nakdi yardım yapacak.

Türk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İki kardeş ülke her alanda güçlü tarihsel bağlara sahiptir. Pakistan ve Türkiye zor zamanlarında birbirinin yanında durmuştur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesine verdiği güçlü desteği gösterdiği kaydedildi.