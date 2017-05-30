Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre dolarda gördüğü en yüksek seviyeden yaşanan düşüş yüzde 2'ye ulaştı.

Öte yandan TL euro karşısında da değer kazanıyor. Euro/TL kuru 3.99'u gördükten sonra 3.96'ya kadar indi.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke para birimleri arasında pozitif ayrıştığını söyledi. Arkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir kurda 3.58–3.55 bandı ekseninde hareketler görmekteyiz ve 3.55’in altında da zorlanıyor. Buna karşılık gün bazında Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke kurları içerisinde pozitif performansıyla ayrıştığı görülüyor. Emsal piyasamız Güney Afrika’daki politik gelişmeler, Güney Afrika Randı'nda negatif ayrışmaya neden olmakla birlikte, Devlet Başkanı Zuma’nın görevde kalması gelişmesinden sonra da Rand toparlanamayarak yüzde 1.3 oranında negatif seyretti. Buna karşılık Türk Lirası pozitif tarafa geçti. Bu pozitiflikte yabancı raporların alım önerilerinin ve FX swap ihalesinde ihale tutarı altında gerçekleşen talebin etkili olduğunu düşünüyorum.

Geniş bant desteği olan 3.52 TL asıl destek olmakla birlikte, son birkaç gündür kurun altına geçmekte zorlandığı 3.55 TL seviyesini de bir ara destek olarak görmekteyiz. Bu kapsamda 3.55 altında bir seyir kalıcılaşırsa lira adına pozitiflikten bahsedebiliriz."