Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​New York borsasında işlem gören Amazon'un hisseleri cuma gününü 995,78 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 0,5 artarak 1.001,20 dolara kadar yükseldi.

Böylece, şirketin hisseleri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor kırarken, firmanın piyasa değeri de yaklaşık 479 milyar dolara ulaştı.

ABD'li yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi firması Needham & Company'nin geçen ay yayımlanan araştırma raporuna göre, 2016'da Amerikan perakende sektöründe yüzde 34 payı olan Amazon'un sektördeki pazar payının 2021'de yüzde 50'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Apple, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft'ın ardından Amazon dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunda bulunuyor.