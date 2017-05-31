Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir charter şirketindeki İnterfaks haber ajansı kaynaklı açıklamada, "Bize Antalya dahil olmak üzere Türkiye'ye charter seferlerine her türlü kısıtlamanın getirilme imkanının kaldırıldığına ilişkin doğrulama geldi" ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya'nın bu uyarıyı Türkiye'nin turizm merkezlerine düzenlenen tüm seferlerde kaldırdığı, fakat Antalya için bu uyarıyı uygulamaya devam ettiği belirtildi.

RUS TURİSTLERDE 181 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Türkiye'ye gelen turist sayısı bu yıl nisanda geçen yıla göre yüzde 18 arttı. 2016’nın nisan ayında Türkiye’ye 2 milyon 70 bin turist geldi. Yaşanan yükselişin en önemli nedeni ise Rusların geri dönüşü oldu. Geçen yıl nisanda 31 bin Rus Türkiye’ye gelirken, bu yıl ise 181 bin kişiyi aştı. Siyasi gerilimin yaşandığı Almanya’dan gelen turist sayısı da yüzde 6.7 arttı.