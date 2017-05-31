Şirketin Uluslararası Pazarlama Müdürü Wang Jin, Türkiye’ye yatırım için Türk yetkililerle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Wang, Çin’in başlattığı “Kuşak ve Yol” inisiyatifi kapsamında Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini belirterek “Türkiye bizim için önemli ülke. Televizyon kanallarımızda Türk dizilerine yer vererek daha fazla ülkeye ulaştırabiliriz. Türkiye’de stratejik bir ortak bakıyoruz” diye konuştu. Şirketin 2011’de çeviri ve dublaj merkezi oluşturduğunu bildiren Wang “Şu ana kadar 180 dizinin İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Swahili ve Yoruba gibi Afrika dillerinde dublajını yaptık. Seyircilerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Bunu Türk dizileri içinde yapabiliriz” ifadesini kullandı.
Çinli medya devi yatırım için geliyor
31.05.2017 - 07:09 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 07:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrika’da 300’ün üzerinde radyo ve televizyon kanalına içerik sağlayarak veya altyapı işletmesi olarak hizmet sunan Çin merkezli StarTımes Medya Grubu Türkiye’de yatırıma hazırlanıyor.
Etiketler : Afrika,radyo ve televizyon,Çin,StarTımes Medya Grubu,
477961 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/477961.aspx
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