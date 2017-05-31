Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin Uluslararası Pazarlama Müdürü Wang Jin, Türkiye’ye yatırım için Türk yetkililerle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Wang, Çin’in başlattığı “Kuşak ve Yol” inisiyatifi kapsamında Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini belirterek “Türkiye bizim için önemli ülke. Televizyon kanallarımızda Türk dizilerine yer vererek daha fazla ülkeye ulaştırabiliriz. Türkiye’de stratejik bir ortak bakıyoruz” diye konuştu. Şirketin 2011’de çeviri ve dublaj merkezi oluşturduğunu bildiren Wang “Şu ana kadar 180 dizinin İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Swahili ve Yoruba gibi Afrika dillerinde dublajını yaptık. Seyircilerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Bunu Türk dizileri içinde yapabiliriz” ifadesini kullandı.