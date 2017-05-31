Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç “Bu, fakirleşmemize yol açıyor. Ayrıca tütün kullanan insanların çocukları hastalıklara açık şekilde dünyaya geliyor” dedi. Kılınç, Türkiye’de sigara alımı için yılda yaklaşık 20 milyar dolar harcandığını, sigarayla ilişkili hastalıkların tanı ve tedavisi için harcanan paranın ise yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu belirterek “Sağlık Bakanlığı, tütün karşıtı kampanyalarla önemli başarılar elde etse de, gençler arasında sigaraya başlama oranları hâlâ azalmadı. Sigara paketlerinin çekiciliğinin azaltılması yönünde daha kapsamlı çalışmalar gerekiyor” dedi.



CARİ AÇIĞI KAPATIR!

Türkiye’nin sigara alımına ve ilişkili hastalıklara bir yılda harcadığı para, 12 ayda 40 milyar dolar civarında seyreden cari açığın da çok üzerinde bulunuyor!