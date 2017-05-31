Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çelik, projeden faydalanacak genç çiftçilerin listelerinin ilan edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti: Listeler 5 Haziran’a kadar il ve ilçe müdürlüklerinde askıda kalacak. Başvuru yapan genç çiftçiler, ‘gencciftci.tarim.gov.tr’ adresinden de durumlarını öğrenebilecekler. Hibe almaya hak kazananlar, 6-13 Haziran tarihleri arasında yapacakları sözleşmelerden sonra faaliyete başlayacaklar. Hibe verilecek 16 bin 67 projenin 8 bin 375’i, büyükbaş hayvancılık alanında uygulanacak. Projeler kapsamında 165 bin 400 adet hayvan dağıtımı da gerçekleştirilecek. Bu destekteki amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.