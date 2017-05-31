Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz'da 11.5 milyon emeklinin maaşına son 6 yılın en yüksek zammı yapılacak. Çünkü zammı belirleyen enflasyon ilk 4 ayda yüzde 5.7'yi aştı. Mayıs ve Haziran'da da eksi çıkması beklenmiyor. 15 Mayıs'ta açıklanan Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre enflasyon, Mayıs'ta yüzde 0.59, Haziran'da yüzde 0.22 olacak.

93 LİRALIK ARTIŞ

Bu tahminlere göre maaşlara ne kadar zam geleceğini Emekliler Derneği'ne (TÜED) sorduk. Derneğin yaptığı hesaplamaya göre; Temmuz'da SSK işçi emeklisi ile Bağkur emeklisinin maaşına yüzde 6.57 zam yapılacak. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Böylece 2000'den önce emekli olanların (2 milyon kişi) en düşük aylığı 93 lira artarak, 1495 liraya çıkacak" dedi.

BAĞKURLU DA ALACAK

2000'den sonra emekli olanların Temmuz'da 41 lira zam alacağını ifade eden Kazım Ergün, "Bu kişilerin taban maaşı 882 liraya çıkacak. Bağkur emeklisi de yüzde 6.57 zam alacak. En düşük Bağkur esnaf emekli aylığı 77 lira artarak 1262 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı ise 50 lira artarak 933 liraya yükselecek" açıklamasında bulundu.

MEMUR EMEKLİSİNE FARK ÖDENECEK

Yapılan hesaplamaya göre; memur emeklilerinin Ocak'ta aldığı yüzde 3 zam, enflasyonun altında kaldığı için önce bu fark kapatılacak. Bu da ek yüzde 3.47 zam anlamına geliyor. Ayrıca bunun üstüne Temmuz 2017'de yapılacak olan yüzde 4 zam eklenecek. Bu durumda, en düşük memur aylığı 126 lira aratarak 1784 liraya çıkacak.

GIDA DOLU ÖZEL SEPET

Emeklilerin daha çok temel gıdaya harcama yaptığını söyleyen Ergün, "Enflasyon sepeti yerine; emekli geçim endeksi hazırlanmalı. Emeklinin gerçek ihtiyaçlarını baz alan bir hesaplama yöntemine gidilmeli. Bu sepet bizi yansıtmıyor. Zam yüzdeli değil seyyanen yapılsın. Ramazan ve Kurban bayramlarında da birer maaş ikramiyesi ödensin" diye konuştu. (Posta)