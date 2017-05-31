Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 16,7 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 16,7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Nisan ayında yüzde 73,8 iken, 2017 Nisan ayında yüzde 72,2'ye düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,7 azaldı, ithalat yüzde 1,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10,5, ithalat %13,2 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 2,2 ARTTI

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Nisan ayında %47,3 iken, 2017 Nisan ayında %45 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %2,2 artarak 5 milyar 779 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Nisan ayında 1 milyar 140 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 21 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 857 milyon dolar ile Irak ve 737 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Nisan ayında 1 milyar 647 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Rusya ve 980 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,1 oldu Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,6'dır. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %15,1 oldu İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Nisan ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,8'dir.