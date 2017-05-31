Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün,143,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 144,1 liradan tamamladı.



Gram altın, dolar/TL'nin 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesine paralel düşüşünü bugüne de taşıdı ve saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 143,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 961 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün günü değer kaybıyla 1.262,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.263,3 dolar seviyelerinden işlem görüyor.



Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan'ın, dün yaptığı açıklamada, "bu yıl 2 faiz artışı olabileceğini" ifade etmesinin, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde toparlanmalara, emtia fiyatlarında ise düşüşlere neden olduğunu söyledi.



ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verisi öncesinde altın fiyatlarının satış baskısı altında kalabileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.250 doların destek, 1.270 doların ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.