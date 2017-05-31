Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online alışveriş devi Amazon, kullanıcılarına 70 milyon doları bulacak iade sürecine start verdi.



Çocukların ne yaptıklarının farkında olmadan akıllı cihazlara kayıtlı olan kredi kartları üzerinden harcama yapması artık geçerli bir iade sebebi. Karar geçen yıl ABD mahkemesi tarafından verilmişti.



Salı günü ise Federal Ticaret Komisyonu, bu durumdan mağdur olan kişiler için para iadesinin başladığını duyurdu.



APPLE VE GOOGLE DA İADE YAPMIŞTI

ABD merkezli teknoloji devi Apple ve Google da geçtiğimiz yıllarda benzer durumlarda satın alınan ürünler için para iadesi yapmaya başlamıştı.



Mahkeme kararı uyarınca Amazon, Kasım 2011, Mayıs 2016 tarihleri arasında çocuklar tarafından bilinçsizce satın alınan siparişler için 70 milyon dolara yakın bir ödeme yapacak.