Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,78 artış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,05 düştü.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,19 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile turizm oldu.Güne yükselişle başlayan ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 98.444,35 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamadı ve günü yüzde 0,20 artışla 97.541,58 puandan tamamladı.Analistler yarın yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri akışının bulunduğu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 98.795'in ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.