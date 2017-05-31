Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilere oruçluyken,  özellikle iftara yakın saatlerde alışveriş yapmaktan kaçınmaları uyarısında  bulundu.
 
Açlık duygusuyla yapılan alışverişlerde her türlü gıda çeşidine istek  duyulabileceği ve lüzumundan fazla, gereksiz harcama yapılabileceğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle konuştu:
 
"Açlık susuzluk duygusunun baskısıyla iştahı artan tüketicilerin yılın  11 ayında aklına gelmeyen bazı gıda ürünlerinden canları çekebilir. Bu, çok  doğaldır. Ancak bu şekilde alınan ürünlerin pek çoğu, dolaba kaldırıldıktan sonra  tüketmeden çöpe atılıyor. Dolayısıyla iftara yakın, açlık ve susuzluğun had  safhada olduğu anlarda alışverişten uzak durulmalı. Yılın en uzun gününü içinde barındıran ramazanda, açlık duygusuyla kabaran alışveriş iştahı, gereksiz  harcamalara yol açabileceğinden alışverişe çıkacakların gıda alışverişleri ve  diğer ihtiyaçları için sabahtan öğleye kadarki saatleri tercih etmeleri daha  uygun olur. Akşama doğru açlığın etkisiyle gereksiz ürünler alınabilir."
 
Ağaoğlu, özellikle akşama doğru market ve fırınların önünde oluşan  kalabalığın tüketicilerin bilinçli olmadığını gösterdiğini dile getirerek,  "Ramazanda tüketiciler, alışveriş yaparken çoğu kez kontrolü kaybediyor. Bu  nedenle evde liste yaparak alışverişe çıkılmalı ve mümkünse kredi kartları evde bırakılmalı." ifadelerini kullandı. 
 
İftar saatine yakın zaman diliminde yapılan alışverişlerde dikkat  dağınıklığı olabileceği için son tüketim tarihinin gözden kaçırılabileceğine  dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:
 
"Unutmamak gerekir ki bazı fırsatçılar, gıda tüketiminin zirve yaptığı  ramazan ayını rant kapısı olarak görüp elde kalmış, bayatlamış gıda maddelerini  piyasaya sürüyor. Ayrıca son tüketim tarihi oldukça önemli olan süt, yumurta, et  gibi gıda maddelerinde rafın en önündeki ürün alınıp gidilmemeli. Marketlerde  genellikle son tüketim tarihi yakınlaşmış ürünler, rafın önlerine, tazeler de arka taraflara yerleştirilir. Alışverişlerde buna da çok dikkat edilmeli."