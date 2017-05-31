Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan imza törenine, Türk tarafı adına Mafin Vest Müdürü Fırat Yılmaz, İran tarafı adına ŞASTA Genel Müdürü Seyyit Rıza Nevruzzade ve Hurremşehr milletvekili Abdullah Samiri katıldı.

Törende, 10 milyon dolar değerinde bir Katamaran yolcu gemisi satışı, 70 milyon dolarlık Saba ticari binasının Türk inşaat firması tarafından yapımı ile İran'ın Hurremşehr kentindeki Arvandan gemi yapım tesisinin Türk şirketi tarafından yapım ve onarımını kapsayan 15 milyon değerinde bir anlaşma imzalandı.

Törende konuşan Mafin Vest Müdürü Yılmaz, İran ve Türkiye arasında farklı alanlarda ticari ilişkileri geliştirerek İran'ın, Türkiye ve Avrupa pazarına açılan kapısı olmayı amaçladıklarını belirtti.

ŞASTA Genel Müdürü Nevruzzade de Türk şirketlerle petrokimya ve lastik üretimi gibi ihtiyaçları olan diğer alanlarda da iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

Hurremşehr milletvekili Samiri ise Arvandan gemi yapım tesisinin Hurremşehr'de olduğuna dikkati çekerek, "Hurremşehr, gemi yapımı konusunda geniş bir potansiyele sahip. Hurremşehr halkı olarak Türkiye ile yapılan bu önemli anlaşmayı çok önemsiyor ve destekliyoruz." diye konuştu.

İran'ın en büyük holdinglerinden ŞASTA, petrol, gaz, petrokimya, inşaat, gemi yapımı ve imar alanlarında faaliyet gösteriyor.