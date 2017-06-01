Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takip kuruluşu Ajans Press’in TÜİK verilerini derleyerek yaptığı incelemeye göre, 2014 yılında 2 bin 848 lira seviyesinde olan tüketim harcamaları 2015 yılında 3 bin 43 liraya çıktı. Hane halkındaki kişi sayısına göre tek bireyin yaptığı harcamalarda çoğunluğu kira ve konut harcamaları oluştururken, eğlenceye harcanan para kalabalık ailelere göre daha fazla paya sahip oldu. Hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcamaları incelendiğinde ilk sırada 792 TL’lik harcama ile konut ve kira giderleri yer aldı. Konut ve kira giderlerini sırasıyla çeşitli mal ve hizmetler (129 TL), alkollü içecek sigara ve tütün (127 TL), haberleşme (111 TL), eğitim hizmetleri (66 TL), sağlık hizmetleri (61 TL) izledi.