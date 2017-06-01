Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de jeotermal enerji santrallerine verilen elektrik alım garantisinin de yatırımcının önünü görmesini sağladığını bildiren Fridriksson, “Bu gelişmelerin hepsi jeotermal enerjinin gelişmesine olumlu katkı sağlıyor. Türkiye’nin son 10 yılda jeotermal enerjiden elektrik üretim kapasitesini artırıp dünyada ilk 7 ülke arasına girmesi tesadüf değil. Bu bir başarı öyküsüdür ve temelinde güçlü reformlar yatıyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında, jeotermal enerjide artan kurulu güç, üretilen elektrik ve yatırımların artması büyük bir başarıdır” diye konuştu.