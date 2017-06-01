Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaş meyve sebze ihracatçısına yüzde 19 ila 73’e varan indirimler sağlayan Turkish Cargo, en düşük fiyatlı taşımayı ise Suudi Arabistan’ın Medine kentine yapacak. TİM Yönetimi Kurulu Üyesi Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, dünyanın ticari üs niteliğindeki kentlerine ürün gönderimini artırmayı ve destinasyon ağını genişletmeye çalıştıklarını belirterek “Özellikle ihracatımızın en yoğun olduğu Avrupa ve Orta Doğu’da 35 hatta kilogram taşıma fiyatlarının 0,55 dolar gibi düşük seviyelerden başlaması ve 1,10 doları aşmaması ihracatçılarımız adına çok sevindirici bir gelişme. Bu çalışmanın ardından yaş meyve sebze ihracatında ciddi bir atılım yapacağız. Önümüzdeki yıl hava kargoyla yıllık 20 bin tona yakın yaş meyve sebze ihracatı hedefliyoruz” dedi.