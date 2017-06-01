Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıl sonuna kadar 20 mağaza daha açacaklarını belirten TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya “Son iki ayda açtığımız yeni restoran sayısı 15’e ulaştı. 30’dan fazla ilde 80’e yakın restoranla hizmet veriyoruz. Bu sene sonuna kadar 120 restorana ulaşmayı ve önümüzdeki dönemde sektör lideri olmayı hedefliyoruz. 2017 sonuna kadar 20 franchise restoran açılışı öngörüyoruz” dedi. Yatırımcıya avantajlı fırsatlar sunduklarını dile getiren Çetinkaya, “Salata, ekmek ve patates fabrikalarımız yatırımcılar için ciddi fırsat sağlıyor. Ayrıca yatırımcılarımız TAB Gıda’nın tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesi ile satın alma gücünden faydalanıyor” diye konuştu.

Usta Dönerci franchise yatırım maliyeti 250.000 dolar +KDV’den başlıyor. TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon sunuyor. Birinci opsiyonda yatırımcılar dilerlerse inşaat ve ekipman yatırımını kendileri üstleniyor. Bu model ancak AVM dışında yer alan restoranlar için geçerli. İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB Gıda tarafından yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata geçiriliyor.