Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli marka otomobil için TOBB’dan sonra iki talip daha çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulundan yaptığı “Yüzde 100 yerli otomobil TOBB çatısı altından çıksın. Ben buna hasretim” çağrısını, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun “Biz hazırız” diye cevaplamasının ardından iki talip daha çıktı. Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) ile Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu “Bu bir millî meseledir, biz talibiz” diye seslendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay “Yerli otomobil üretimini Türkiye adına tarihî bir eşik olarak görüyoruz. Yerli otomobil için en doğru adres, Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgemiz olan TEKNOSAB’dır. BTSO olarak yerli otomobilin ülkemize kazandırılması ve Bursa’da üretimi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

UÇAK DA YAPARIZ OTOMOBİL DE

İmalat sektörünün lokomotifi olan otomotivdeki gücün, başta uzay, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerdeki potansiyelin göstergesi olarak gördüklerini dile getiren Burkay, “Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiye’nin millî otomobil üretiminde en önemli aktör olmaya adaydır. Otomotiv Test Merkezinin de hayata geçirileceği Bursa’da 4. sanayi devriminin sembolü olarak planladığımız TEKNOSAB, milli otomobil projemizin üretilmesi için en doğru adrestir. BTSO olarak milli otomobilimizin ülkemize kazandırılması ve Bursa’da üretimi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

TEKNOSAB NEDİR?

Sanayi ve teknolojide oldukça iddialı olan Bursa, küresel ekonomide 4.0 adı verilen sanayi devriminin temellerini attığı Teknoloji Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ile de iddialı. Bu bölgede kurulacak fabrikalar, akıllı fabrika olacak ve ürünlerini dünyanın dört bir yanına taşıyacak. Teknoloji Sanayi Bölgesi’nde bu atılımı sağlamak için fiber yapı en yüksek standartta döşeniyor, lojistik köyü ile ulaşım imkanları geliştiriliyor, sürdürülebilir enerji için yatırım yapılıyor. Bölge faaliyete geçtiğinde Bursa, kilogram başına 8 dolarlık ihracat ile kişi başına 35 bin dolarlık gelir hedefine ulaşacak.

50 YILLIK TECRÜBE İLE

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç da, “Yerli otomobil konusunda biz de varız” dedi. Erkoç “Yollarımızdaki markaların çoğunu üretip ihraç ediyoruz. Türk otomotiv sektörü 50 yılı aşan tecrübe ve birikimiyle yerli ve millî otomobili yapacak güçte” dedi.

OTOMOTİV DENİNCE BURSA

Türkiye’de 2016 yılında otomotiv sanayisi 1 milyon 486 bin üretim rakamına ulaştı. Bu sayının 1 milyon 141 bini, yani yüzde 77’si ihraç edildi ve sektör ilk defa 1 milyon eşiğini aşmış oldu. Sektörün ihracatı da 2016 yılında 24 milyar 249 milyon 990 bin dolar olarak gerçekleşti. Bunun 8,4 milyar dolarını Bursa tek başına gerçekleştirdi.