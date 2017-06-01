Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere öncülük eden China Homelife Turkey Fuarı, Çin’in deniz ticaretini güçlendirmek adına başlatılan ve dünyanın yüzde 63’üne ulaşmayı hedefleyen projesinin dünya çapındaki resmi platformu olma özelliği taşıyor. Öte yandan Çin hükûmetinin uygulamaya kokduğu OBOR prejesinin en büyük ayaklarından birini Türkiye oluşturuyor. İpek Yolu’nu 3 koridor üzerinden canlandırmak isteyen Çin’in, Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta koridora yapacağı yatırımın 8 trilyon doları, sadece ulaştırma altyapısı için yapılacak yatırımın 40 milyar doları bulması bekleniyor. Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars, Edirne-Kars Demir Yolu projeleri, Türkiye’nin orta koridordaki gücünü artırırken, bugün açılan China Homelife Turkey Fuarı’nın ikili ilişkilere büyük katkı sağlaması bekleniyor. China Homelife Turkey Fuarı Uluslararası İlişkiler Müdiresi Gülden Parlak “Özellikle İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması, ticari ilişkilerin temelini oluşturuyor. Fuarımızla ilikilerin gelişmesine katkıda bulunmaktan mutluyuz” dedi.