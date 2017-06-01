Dolar ve petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı çekti. Hem benzinde hem motorinde önemli bir indirim yapılması bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre; Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 2 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 13 veya 14 kuruş, Motorin grubunda ise 15 veya 16 kuruş civarı indirim bekleniyor.
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
01.06.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu gece yarısından itibaren benzinde 13-14, motorinde 15-16 kuruş indirim bekleniyor.
Dolar ve petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı çekti. Hem benzinde hem motorinde önemli bir indirim yapılması bekleniyor.
Etiketler : benzin,motorin,
478287 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478287.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER