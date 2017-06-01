Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı çekti. Hem benzinde hem motorinde önemli bir indirim yapılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre; Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 2 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 13 veya 14 kuruş, Motorin grubunda ise 15 veya 16 kuruş civarı indirim bekleniyor.