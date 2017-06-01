Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, isterlerse istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurabiliyor. Burada en önemli kriter memurun 10 yıl kesintisiz kamu görevi yapmış olması ve istifa ederek ayrılması. Memuriyetten çıkarılanlar bu haktan yararlanamıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında memuriyete girenler için ise böyle bir imkân bulunmuyor.

ATILANA HAK YOK

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, çalışmadan emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor. Örneğin 18 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip emekli sandığından emeklilik hakkı kazanabiliyor. Memurlar keseneklerini toplu veya aralıklı olarak 6 aydan daha uzun süre ödemezlerse, iştirakçilikleri sona eriyor. İsteğe bağlı ödemek isteyen memurların ödeyecekleri kesenek miktarı, memuriyetten ayrıldıkları zamanki kadrolarının karşılığı olan dereceye göre belirleniyor. İsteğe bağlı kesenek ödeyenlere her yıl bir kademe, her üç yıl içinde bir derece veriliyor. Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor. Dışarıdan prim ödeyerek, çalışmadan devlet memuru şartlarıyla emekli olmak isteyenlerin ödedikleri kesenekler emekli ikrâmiyesi hesabından sayılmıyor. Emekli ikrâmiyesi, istifa etmeden önceki çalıştığı süreye göre hesaplanıyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999'dan önce göreve başlamış olan kadınların 20, erkeklerin ise 25 yılı doldurması gerekiyor.

8 Eylül 1999'dan sonra göreve başlamış olanlar için yıl şartı eşitlenerek 25'e çıkıyor. Yaş ise erkeklerde 60, kadınlarda 58 oluyor.

KİMLER YARARLANIR?

En az 10 yıl memur olarak çalışanlar.

Görevlerinden istifa ederek ayrılanlar.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden emekli aylığı bağlanmamış olanlar.

Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tâbi çalışmayanlar.

KİMLER YARARLANAMAZ?

Memuriyetten atılanlar.

Memurluk vasfını kaybedenler.

1 Ekim 2008'den sonra memur olanlar.

10 yıllık aralıksız memuriyeti tamamlamayanlar.

Ayrıldıktan sonra herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışanlar.

İstifa ettikten sonra 6 ay içinde başvurmayanlar.