Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, deprem riskine karşı 5 yıllık dev bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında proje masaya yatırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, proje ile ilgili kurula bilgi verdi. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından yasalar çıkartılacak. Buna göre, 5 yılda Türkiye'deki tüm riskli binalar dönüştürülecek. Bunun için ilk etapta 75 milyar liralık bir kaynak aktarılacak. İşte projenin detayları:

7.5 MİLYONLUK DÖNÜŞÜM: Türkiye'de 25 milyon civarında konut stoku var. Bunun 10 milyonu 1999 Marmara Depremi'nden sonra yapıldı. Kalan 15 milyonun yüzde 50'si riskli. İstanbul'da 5 milyon bağımsız birimin 2 milyonu 1999 depremi sonrası yapıldı.

BİNA BAZLI TEŞVİK: Kentsel dönüşüm istenilen hıza ulaşmadı. Hızlanması için yeni teşvik mekanizmaları devreye girecek. Herkesin kendi binasını ölçtürüp yenilemesi sağlanacak. Müteahhit ve bina sahiplerini teşvik edecek bir sistem kurulacak.

BELEDİYELERE FAİZSİZ KREDİ: Alan bazlı dönüşüm yapılacak; bunu da belediyeler yürütecek. Kendi mahalleri içinde riskli gördükleri yerleri belirleyecek. Bakanlar Kurulu buraları riskli alan ilan edecek ve dönüşüm yapılacak. Belediyelerin finans sıkıntısını açmak için bakanlık uzun vadeli sıfır faizli iki yıl ödemesiz kredi verecek. Belediyelere gelir olarak Hazine arazisi verilmesi de gündemde.

BAKANLIK DEVREYE GİRECEK: Vatandaşın ve belediyelerin yetersiz kaldığı yerde bakanlık elini taşın altına koyacak. Fikirtepe'de ve Karabağlar'daki gibi işin hızlandırılması için bakanlık çözüm ortağı olarak sürece dahil olacak. Önümüzdeki günlerde Armutlu için de bakanlık devreye girecek.

YENİ TEŞKİLAT: İstanbul için yeni bir teşkilat kurulacak. Valiliğe bağlı İSMEP isimli birim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanacak. Bu birim sadece İstanbul'daki kamu binalarının dönüştürülmesi için çalışıyordu. Bağlandıktan sonra özel de dahil edilecek, dönüşüme ilişkin her işe burası bakacak.

5 YILLIK PROJE: İlk etapta 2018 için 15 milyar liralık kaynak ayrılması planlanıyor. Yurtdışından sağlanacak finansman ya da İller Bankası aracılığıyla sağlanacak para belediyelere kredi olarak verilecek. 5 yılda 75 milyar liralık kaynak kullanılacak.

İLBANK PARA AYIRACAK

Bakanlar Kurulu'na sunulan brifinge göre, projenin finansmanı için yurtdışından kaynak temin edilecek. İller Bankası (İlbank) kaynaklarının yüzde 50'si de bu işe ayrılacak. İnşaat sektörü 250 alt sektörün de dinamosu olduğu için dönüşümle 150 milyar liralık bir piyasanın oluşması bekleniyor. Çevre Bakanlığı, kentsel dönüşümün milli sanayiye kazandırılacağını, altyapının da yenileneceğini belirtti. Sabah