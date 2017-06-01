Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 12 milyar 472 milyon dolar oldu. TİM'den yapılan açıklamaya göre, böylelikle ihracat, yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 63 milyar 146 milyon dolara geldi.

Son 12 aylık ihracat ise bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 146 milyar 958 milyon dolar oldu.

OTOMOTİVDEN 2.55 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Mayıs ayında en fazla ihracatı 2 milyar 566 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 arttı.

Otomotiv sektörünü 1 milyar 405 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 323 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ İHRACATINDA YÜZDE 237 ARTIŞ

Mayıs ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 237 ile gemi ve yat sektörü elde etti. Gemi ve Yat sektörünün bu yüksek ihracat artışında geçen sene ihracat yapılmayan İzlanda ve Danimarka’ya yapılan ihracatlar etkili oldu.

TARIMDA İPİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI GÖĞÜSLEDİ

Tarım ürünlerinde ise yüzde 86 artış ile zeytin ve zeytinyağı sektörü en yüksek oranı yakaladı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde ihracatı sırtlayan sektör yine otomotiv oldu. En fazla ihracat yapılan bu sektör, ihracatını yaklaşık 2,3 milyar dolar artırma başarısını gösterdi.