Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sur Yapı’nın Ekart Gayrimenkul ortaklığı ile inşa ettiği Sur Yapı Marka AVM, 75 bin metrekare kiralanabilir alanda ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği yapıyor. 250 mağaza ile faaliyet gösterecek olan alışveriş merkezinde, 35 kafe ve restoran, bin 400 kişi oturma kapasiteli bir yeme-içme alanı ile geniş bir teras alanı bulunuyor. Rezidans ve home-ofis bloklarının da yer aldığı karma kullanımlı projenin parçası olan alışveriş merkezinde, bin 800 araç kapasiteli bir otopark da ziyaretçilerin kullanımına sunuldu. Uludağ manzaralı 373 rezidans dairesinin inşaat ve satışının ise devam ettiği bildirildi.

“Bursa’da son derece iyi ağırlandık”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, açılış öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bursa ve bizim için önemli bir yatırımdı. Bursa’nın ihtiyaçlarını araştırdık. Dinamizmini ve kapasitesini ölçtük, biçtik. Bu yatırımın doğru olduğunu ve Bursa’nın buna ihtiyacı olduğunu tespit ettik. İstanbul’dan gelen bir yatırımcı olarak Bursa’da son derece iyi ağırlandık. Her türlü sorun ve problemlerimizde biz yardımcı olundu” dedi.

“Yüzde 85 oranında doluluk sağladık”

Alışveriş merkezinin özelliklerini aktaran Elmas, “230 bin metrekare büyüklüğe sahip alışveriş merkezimiz bulunmaktadır. 75 bin metrekarelik kiralanabilir. 250 mağazalık alanımız bulunmaktadır. Yüzde 85 oranında doluluk sağladık. İnşallah bugün kapılarımızı açıyoruz. Ramazan ayının bereketinden de faydalanmak istedik. Önümüzdeki aylarda protokolün katılımıyla birlikte resmi açılışımızı da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“3 bin kişiye istihdam sağlayacak”

650 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu ifade eden Altan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

“Büyük bir kısmı alışveriş merkezinden oluşuyor. 373 rezidans dairemiz bulunmaktadır. Onların da yüzde 75’ini sattık. Ağustos sonu gibi dairelerimizi de teslim edeceğiz. Bu tesis tam kapasite faaliyete girdiği zaman 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bugün 100 milyon dolarlık entegre fabrika yatırımında 200 kişi çalıştığını düşünürsek buranın çok büyük bir istihdam yuvası olduğu anlamına geliyor. Türkiye’de perakende sektörü önüne her zaman iyi bakar, Türkiye’nin genç bir nüfusu var. Bu nüfusun ihtiyaçları, arzuları ve beklentileri var. Bunun için perakende hatta gayrimenkul sektörü önümüzdeki 20 yıl dinamizmini koruyacaktır. Nilüfer Bursa’nın en gelişmiş ve potansiyeli en yüksek olan bölgesi olduğu için seçimimizi biz de ona göre yaptık. Alışveriş merkezi yatırımızla birlikte rezidans yatırımını birlikte planlamış olduk. 230 bin metrekarenin 50 bin metrekaresi konut, geri kalanı alışveriş merkezi olduğu için önceliğimiz de o oldu.”

Konuşmanın ardından dualarla açılışı gerçekleştirilen alışveriş merkezine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.