Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moody’s'in, "Sektörler arası - Gelişmekte olan piyasalar" başlıklı raporu yayınlandı.Raporda, neredeyse bütün gelişen piyasa ekonomilerinin 2017 ve 2018 yıllarında pozitif büyüyeceği beklentisi olduğu kaydedildi.Birçok ekonomideki istikrarlı büyüme ve emtia fiyatlarındaki kademeli yükselişin gelecek yıl, gelişen piyasalara sermaye girişine ve kredi koşullarına destek vereceği kaydedilen raporda, Moody’s’in G-20 gelişen piyasalara yönelik reel büyüme tahmininin 2017 yılında yüzde 5, 2018’de yüzde 5,1 olduğu açıklandı.



Raporda, pek çok gelişen piyasa ekonomisinin olumsuz kredi değerlendirmesine sahip olduğu anımsatılarak, çoğu gelişen ülkenin bu yıl ekonomik büyüme performanslarının geçmiş yıllardan daha iyi olması beklendiğine dikkat çekildi.Moody’s’in Gelişen Piyasalar toplantısında yaptığı anket sonuçlarının paylaşıldığı raporda, gelecek yıl gelişen ülke kredileri üzerinde en büyük riskin Çin’in hızlı yavaşlaması ve emtia fiyat baskısının yeniden ortaya çıkması beklentisi olduğu belirtildi.Raporda, gelecek 12 ay içerisinde kredi koşullarında en fazla bozulma yaşayacak ülkelerin başında Güney Afrika ve Türkiye’nin yer alacağı görüşünün öne çıktığı kaydedildi.