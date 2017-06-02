Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye kimlik kartıyla giriş yapan Ukraynalı kafileyi taşıyan ilk uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Pegasus’un PC1723 sayılı Kiev-Ankara uçağının inişinin ardından düzenlenen törende konuşan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha “Geçen sene Ukrayna’dan Türkiye’ye bir milyondan fazla turist geldi. Türkiye’den Ukrayna’ya ise 200 binden fazla turist gitti. Bu anlaşma vesilesiyle bu sene bu sayılarda yüzde 30 oranında artış bekliyoruz” dedi. Anlaşmaya göre, Türk ve Ukrayna vatandaşları seyahatlerinde 180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla taraf ülkeye girip çıkabilecek, bu ülkeden transit geçebilecek.

İlk yolcu geldi

Ukraynalı gazeteci Olga Vdovenko kimlik kartıyla Türkiye’ye gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.