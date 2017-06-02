Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada “Kurulmuş olduğumuz 2008 yılından itibaren bize göstermiş olduğunuz destek ve güven için hepinize teşekkür ederiz. 30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alacağınız ürünlere ilişkin olarak sevkiyatlarımız devam etmektedir. Henüz sevk edilmemiş siparişleriniz ve iadeleriniz ile ilgili mevzuata uygun olarak standart işleyişimiz çerçevesinde çalışmalar devam edilecektir. Siparişleriniz ve iadelerinizin takibi ile ilgili işlemlerinizi web sitemizin ‘siparişlerim’ sayfasından yapabilir, her türlü soru, öneri ve görüşlerinizi info@markafoni.com adresine mail atarak iletebilirsiniz” denildi. Dünya devi Naspers 2011’de Markafoni’nin yaklaşık yüzde 70’ini satın almış, 2014’te ise tamamına sahip olmuştu. Markafoni’nin kurucuları Sina Afra, Ahmet Emre Sarı ve Tolga Tatari de 2014 yılında Markafoni’den ayrılmıştı.