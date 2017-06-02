Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde kodlama eğitimi alacak 10 bin çocuğun 2 bine yakını Ege bölgesinden, çoğunluğu da İzmirli çocuklardan oluşacak. Geçtiğimiz yıl İzmir’de 200’e yakın çocuk kodlama eğitimi almış, ayrıca 100 çocuk da hackathon etkinliklerine katılarak robotları kodlamıştı. İzmir’in, Türkiye’nin dünyaya açılan pencerelerinden biri olduğunu belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan “İzmir ekonomik ve sosyal alandaki itici gücüyle Türkiye’nin dijital geleceğe hazırlanmasında da son derece önemli bir konumda bulunuyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemize katılacak İzmirli çocukların da ülkemizin dijital dönüşümünde öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Yeni dönemde İzmir dâhil 30 ilde 10 bin öğrenciye ulaşacağımız Yarını Kodlayanlar ile Türkiye’de teknoloji üreten bir nesil yetiştirilmesi hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” dedi.