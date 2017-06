Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR MANİSA - Görme, işitme ya da bedensel ve zihinsel engelli... Engeli ne olursa olsun hayat onlar için gerçekten zor. Yaklaşık 8,5 milyon civarında engellinin yaşadığı Türkiye’de engelliler maalesef fiziki engelleri sebebiyle evlerine hapsoluyor. Engelleri sebebiyle de iş hayatında yeterince yer edinemiyorlar. Engelli istihdamı ile Türkiye’ye örnek olan Vestel, “Erişilebilirlik Projesi” ile herkese eşit bir şans sunuyor. Engellilerin teknolojik ürünlere erişimini kolaylaştıran proje haziran ayında New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da bütün dünyaya örnek olarak gösterilecek. Geliştirdikleri ürünlerle fiziksel sebeplerden dolayı toplumsal hayata katılamayan bireylerin hayatlarına dokunduklarını belirten Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Erişilebilirlik Projesi ile engellilere yönelik geliştirdiğimiz hizmetleri 3 ana başlıkta topladık. Engelli istihdamı, sosyal sorumluluk projeleri ve engellilere yönelik teknolojik ürünlerle engelleri kaldırıyoruz. Teknolojik ürünlere daha rahat erişebilsinler diye beyaz eşya ve televizyon ve kumanda üzerine Braille alfabesi ekledik. Görme engelliler kimseden yardım almadan televizyonu açıp, kanalı değiştirebiliyor. Vestel Sesli Kumanda özelliğiyle TV’ler sesli olarak kumanda edilebiliyor. Renk körü bireyler için de özel TV ürettik. AR-GE merkezimiz görme ve işitme engellilerin yanı sıra omurilik felci, ALS, MS gibi hastalar için özel bir televizyon tasarladı. Engelliler 3 metreye kadar gözlerini kullanarak TV’lerini kumanda edebiliyor. Bu şekilde kanal açıp değiştirebiliyor. Erişilebilirlik Projesi’nin fırsat eşitliği adına tüm dünyaya faydalı olacağına inanıyoruz. Projemizi 14-15 Haziran tarihlerinde Birleşmiş Milletler’de düzenlenecek engelli haklarına yönelik toplantıda anlatacağız. Bizden özellikle sunum yapmamızı istediler” dedi. İşte Vestel’in engelsiz teknolojileri:



RENK KÖRLERİNE ÖZEL TV

- Beyaz eşya ürünlerinin üzerindeki kontrol panellerine Braille alfabesi ile kabartma uygulaması gerçekleştiriliyor. Bu şekilde engelliler mağazalar gelerek kendilerine en uygun ürünü seçebiliyor. İşitme engelliler için de işaret diliyle ürün kullanım videoları bulunuyor.

- Vestel Venus kutusundan çıkarıldığı andan itibaren erişilebilirlik modu ile çalışıyor. Görme engelli bir kullanıcı kimseye ihtiyaç duymadan sesli olarak telefonunu kurulumunu tek başına gerçekleştiriyor.

- “Vestel.com.tr görme engelliler için sesli bir şekilde çalışır hâle getirildi.

- YGA ve Vestel mühendislerinin görme engelliler için geliştirdiği akıllı baston WeWALK, engellileri göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engellere karşı uyarıyor. Kullanıcısının navigasyon, ulaşım gibi çeşitli hizmetler alabilmesini sağlayan WeWALK yakın zamanda sadece Vestel mağazalarında satışa sunulacak.



Engelli gençler için istihdam kapısını sonuna kadar açtı

Engellilerin istihdamında Türkiye’de yasal sınır yüzde 3 iken kendilerinde yüzde 5’i bulduğunu anlatan Turan Erdoğan “Vestel Şirketler Grubu olarak 435 engelliyi istihdam ediyoruz. Görme engelli, işitme engelli, dâhilî hastalık sebebiyle engelli, nöropsikiyatrik nedenli engelliler ve ortopedik engelliler oluşan engelli çalışanlarımız şirketimiz bünyesindeki farklı görevlerde yer alıyor. Ayrıca kalp krizi gibi önemli rahatsızlıklar geçiren çalışanlarımızın da, meslek hayatını sürdürebilmesi için uygun çalışma şartlarını sağlamak önceliğimiz” diye konuştu. Ayrıca 2015 yılında başlattıkları “Eşit Şans” projesi ile Türkiye’de eğitim veren 19 Özel Eğitim Meslek Lisesi’ni her yıl ziyaret ettiklerini belirten Erdoğan, öğrencilerle bire bir konuşarak Vestel’de iş fırsatı sunduklarını dile getirdi. Erdoğan “‘Eşit Şans’ projesinin yanı sıra down sendromlu ve zihinsel engelli gençlerimizi iş yaşamına kazandırarak ‘hayatın içinde’ olmalarını desteklemek amacıyla “Hayatın İçindeyim” projesini hayata geçirdik. Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) iş birliğiyle başlattığımız “Yeter ki Şans Ver” projemizle de engelli gençlerimizi hayata kazandırıyor” dedi.